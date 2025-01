Dica de férias: série sobre Guerrero tem paixão, drama e briga jurídica

A defesa do atacante - que tinha na liderança a dupla de craques Bichara Neto e Marcos Motta - alegou que o doping foi involuntário e se deu após a ingestão de um "chá de anis" no hotel. Segundo a defesa, a jarra e a xícara poderiam estar contaminadas. A presença da substância proibida na amostra foi de 50 ng/ml. Normalmente, em casos de doping julgados no Brasil, a presença da substância ficou acima de 500 nl/ml. Para a defesa, seria mais uma prova de que nunca houve a intenção do atleta de ganhar rendimento e de que a substância foi ingerida pelo chá.

Mesmo assim, em dezembro a Comissão Disciplinar puniu Guerrero por um ano. Ele ficaria fora da Copa. Uma apelação ao próprio Comitê reduziu a pena para seis meses. Ele poderia jogar na Rússia. Mesmo assim, nem atleta, nem WADA aceitaram o resultado e decidiram apelar. O caminho agora seria o Tribunal Arbitral do Esporte, o TAS, última instância do movimento jurídico privado do esporte.

O TAS analisou o caso e entendeu que o atleta não tentou melhorar seu desempenho com a ingestão da substância proibida, mas teve culpa por não ter tomado medidas para se proteger do risco. Ou seja, a responsabilidade objetiva de que falamos.

Portanto, o tribunal acatou o pedido da WADA e aumentou a pena, que passou de 6 para 14 meses de suspensão. A decisão era final, não caberia mais recursos na esfera desportiva. Só restava o caminho do Tribunal Suíço, cuja competência a FIFA reconhece para dirimir questões de direito, mas não de mérito.

No dia 31 de maio de 2018, menos de um mês antes do início da Copa, veio a decisão. O Tribunal Suíço liberou Guerrero de forma provisória por considerar exagerada a punição dada pelo TAS, sobretudo porque houve entendimento geral de que o jogador acabou se dopando de forma involuntária. Além disso, o Tribunal Suíço levou em consideração o fato de Guerrero ter 34 anos e os efeitos negativos que a exclusão da Copa representaria na vida do jogador. Ou seja, ele seria punido duas vezes pelo mesmo erro, no direito conhecido como bis in iden.

"O presidente do Tribunal de Primeira Instância de Direito Civil do Tribunal Federal concede efeito suspensivo de forma superprovisória ao recurso interposto pelo futebolista peruano Paolo Guerrero contra a sentença injustificada proferida pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS). O aumento do CAS de seis para catorze meses da duração da suspensão do apelante por violação dos Regulamentos Antidoping da Fifa é assim provisoriamente privado de efeito. Como resultado, Paolo Guerrero poderá participar da próxima Copa do Mundo da Fifa, que acontecerá de 14 de junho a 15 de julho de 2018 na Rússia."