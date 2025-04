10 anos do Fifagate e uma lição necessária: autonomia não é independência

Estou finalizando um livro sobre decisões que mudaram o esporte. Algumas impulsionadas por direitos humanos; outras, por proteção institucional. Em várias delas, a mão do Estado foi decisiva.

O Caso Fifagate talvez seja o mais emblemático - e é justamente sobre ele que dedico um capítulo no livro. Nele, a ausência de mecanismos internos eficientes no futebol fez com que o Estado interviesse como um terremoto na maior organização esportiva do mundo, resultando em prisões, processos e uma reformulação radical na governança do esporte.

A alta cúpula do futebol mundial foi acusada de corrupção privada, a partir de uma investigação liderada pelo FBI e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.