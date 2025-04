Por canto homofóbico da torcida, Palmeiras deve ser denunciado no STJD

Outro incidente registrado aconteceu antes mesmo da bola rolar. O atacante Romero, do Corinthians, foi alvo de gritos homofóbicos por parte de palmeirenses. Em vídeos que circulam nas redes sociais, torcedores entoaram o canto "Romero, v****" durante o aquecimento das duas equipes. Contudo, o fato não foi relatado na súmula pelo árbitro da partida.

Palmeiras pode ser punido?

Segundo especialistas, é praticamente certo que o Palmeiras será denunciado pela Procuradoria do STJD pelos incidentes.

"Ainda é cedo para se falar em punição, mas, certamente, o arremesso das cabeças de galinha e os gritos considerados homofóbicos darão margem a denúncia pela Procuradoria, com base nos artigos 213 e 243-G, ambos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD)", avalia o advogado Milton Jordão, especialista em direito desportivo.

O advogado Leonardo Garcia explica que o arremesso das cabeças de galinha ao campo é um caso bem objetivo.

"Isso configura infração ao art. 213, inciso III, do CBJD, que responsabiliza o clube mandante por não tomar as providências necessárias para evitar o lançamento de objetos no campo. A pena prevista é multa, que pode variar de R$ 100,00 a R$ 100 mil. Em casos mais graves, dependendo da análise do contexto, pode inclusive ser aplicada a perda de mando de campo", afirma.