Clube pode ser expulso da Libertadores por confusão em jogo com o Fortaleza

O futebol sul-americano viveu uma noite trágica nesta quinta-feira (10). A partida entre Colo-Colo e Fortaleza, válida pela 2ª rodada do Grupo E da Libertadores, foi cancelada após quase duas horas de paralisação em razão de uma grande confusão no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile.

O confronto foi paralisado por volta dos 20 minutos do 2º tempo, após torcedores do Colo-Colo invadirem o gramado. No momento da invasão, a partida estava empatada em 0 a 0.

Segundo a imprensa chilena, o ato foi um protesto pela morte de dois torcedores (18 e 13 anos) que foram atropelados por uma viatura da polícia, pouco antes da bola rolar, já nos arredores do estádio. Não houve qualquer agressão a jogadores e equipe de arbitragem.