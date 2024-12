Brasil entra 2025 com mercado de apostas regulamentado e mais protegido

O mercado de apostas online (bets) no Brasil estará plenamente regulamentado a partir de 1º de janeiro de 2025, quando entram em vigor as regras de regulamentação do setor que obrigam as operadoras a terem licenças no País, conforme previsto na Lei 14.790/2023.

"A partir de 1º de janeiro de 2025, as apostas de quota fixa estarão plenamente regulamentadas no Brasil. Isso significa que, a partir dessa data, apenas operadores de apostas devidamente autorizados pela SPA poderão explorar a atividade de apostas de quota fixa no Brasil e ofertar tal modalidade lotérica às pessoas fisicamente localizadas em território brasileiro", afirma Udo Seckelmann, advogado especialista em gambling e crypto.

O advogado Rafael Marcondes, especialista em direito desportivo e Chief Legal Officer (CLO) da Rei do Pitaco, destaca as principais mudanças que ocorrerão no setor a partir da virada do ano: