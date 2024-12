FIFA muda regulamento de transferências para garantir segurança na janela

"Apesar de o Caso Diarra ter sido muito midiático, já se sabia que a decisão do Tribunal Europeu tinha referendado o atual sistema de transferências do futebol, sendo necessário apenas alguns ajustes pontuais. Esse Regulamento Provisório da FIFA veio atender a uma demanda do mercado em um período de abertura de janela, dando segurança jurídica aos players e consolidando o princípio da estabilidade contratual", afirma.

João Paulo Di Carlo cita três pontos principais no regulamento provisório anunciado pela FIFA, são eles:

i) Caso não prevista em contrato, a FIFA estipulou uma forma de fixação da indenização por quebra do contrato sem justa causa de uma maneira mais clara;

ii) fim da presunção de veracidade de indução de quebra e caberá ao clube antigo provar que o novo clube induziu a quebra de contrato; e

iii) fim da possibilidade de rejeição da entrega do Certificado de Transferência Internacional pela Associação Membro do antigo clube.

"Na prática, as partes passarão a prever com mais clareza e com mais objetividade o valor dessa possível indenização por quebra do contrato sem justa causa, evitando-se, assim, a judicialização e a moderação dos valores pelo Tribunal do Futebol. O sistema do futebol segue!", ressalta o advogado.