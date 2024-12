Documentário conta feitos de atleta nas quadras e nos direitos civis

Nascido em Monroe, Luisiana, em 12 de fevereiro de 1934, Russel conviveu desde sempre com o preconceito. Não poder sentar em mesmo banco do ônibus, ter que usar banheiro diferente, não poder frequentar os mesmos lugares dos brancos. Nunca se intimidou. Aproveitou do talento, da garra e da coragem para ter no esporte um aliado para conquistas civis importantes nos Estados Unidos e no mundo.

A gente poderia aqui falar dos feitos em quadra, gigantes. 11 vezes campeão da NBA e medalha de ouro com os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de de Melbourne em 1956, cinco vezes recebeu o prêmio de MVP. A trajetória mostra muito mais em quadra. Mas aqui queremos destacar que a quadra o levou a feitos ainda mais importantes.

Seguindo os passos de pioneiros como Earl Lloyd, Chuck Cooper e Sweetwater Clifton, Russell foi o primeiro jogador afro-americano a atingir o status de superastro na NBA. Também foi, durante três temporadas (1966-69), jogador-treinador dos Celtics, tornando-se o primeiro treinador afro-americano da NBA.

As lutas frequentes contra o racismo deixaram Russell por muito tempo com um desprezo por torcedores e jornalistas. Ao se aposentar, Russell deixou Boston com um comportamento de amargura, embora sua relação com a cidade tenha melhorado nos últimos anos.

Devido às conquistas de Russel no âmbito dos Direitos Civis, dentro e fora da quadra, ele foi agraciado com a Medalha Presidencial da Liberdade por Barack Obama em 2011.

O documentário