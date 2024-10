Bets regionais devem ser proibidas de operar nacionalmente? Entenda

No dia 1º de agosto, a Loterj conseguiu uma liminar na Justiça Federal do Distrito Federal para operar em todo o país. Quatro dias depois, o governo conseguiu derrubar a decisão. No entanto, a loteria fluminense afirma que segue faturando as apostas no Rio de Janeiro e, por conta disso, estaria regular.

Bets com licença estadual podem operar nacionalmente?

O veredito da disputa judicial entre a AGU e a Loterj, além das bets, deverá definir como funcionarão, na prática, as regras do Ministério da Fazenda, que são a principal ferramenta na tentativa de combater a lavagem de dinheiro, a dependência e a propaganda abusiva ligadas às bets.

"Há diferentes interpretações sobre esta questão. O Ministério da Fazenda entende que as licenças emitidas por estados e municípios permitem uma atuação limitada ao âmbito dos seus territórios, nos termos do art. 35-A da Lei nº 13.756. Assim, a atuação nacional de entidades com essas licenças seria ilegal. Por outro lado, estados emitem licenças que permitem a atuação nacional por entenderem a lei de uma maneira distinta. De fato, quem vai dizer qual caminho deve ser seguido é a Justiça", afirma a advogada Fernanda Soares, especialista em direito desportivo.

Leandro Pamplona, advogado e professor, ressalta que o tema é bastante complexo e admite diversas interpretações. Contudo, lembra que a questão já tem o parecer de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

"No último dia 18, o Ministro Luiz Fux, em seu voto na ADI 7640, indicou a vedação de que um estado comercialize serviços lotéricos a pessoas fisicamente localizadas no território de outro e que veda a exploração multijurisdicional desses serviços, seguindo o art. 35-A da Lei nº 13.756/2018, parágrafos 4º, 5º e 6º. O magistrado aproveitou para declarar inconstitucional a possibilidade de fazer propaganda em outro estado. Por sua vez, o Ministro Gilmar Mendes pediu vista, e o processo agora aguarda seu voto. Isso significa que, no atual cenário, tomando por base o voto do Ministro Fux, para evitar 'disputas fratricidas' entre estados, municípios e a União, a exploração de serviços lotéricos pelos estados está limitada às pessoas localizadas em seu território", diz o especialista.