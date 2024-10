Mapa das Redes Multi-Clubes: conheça os conglomerados no futebol mundial

"O mapa das redes multi-clubes é resultado de uma pesquisa realizada por mim, Jonathan Ferreira, e Irlan Simões. Para esse levantamento nos apoiamos nos relatórios do Centro de Inteligência da UEFA e do CIES Sports Intelligence, no que diz respeito ao modelo de Multi-club Ownership. Também foram consultados documentos de clubes que pertencem a países com legislações que obrigam o fornecimento de seus acionistas", explica Jonathan Ferreira.

"Esse é um mapa inédito, pois assim os centros de estudos especializados nesse levantamento, não divulgam quem são os clubes dessas redes multi-clubes e nem quais são esses clubes. Dessa forma, o Mapa das Redes Multi-Clubes, é lançado trazendo importantes informações sobre essas redes, quem são os clubes envolvidos, onde eles estão localizados, qual a participação da rede no clube, quem é a pessoa por trás da rede, entre outras informações", acrescenta.

O Mapa das Redes Multi-Clubes do Futebol aponta que já há 270 clubes nos cinco continentes com suas participações negociadas junto a fundos internacionais, divididos por uma rede composta por 89 grupos multi-clubes. Foram destacados no material um total de 56 redes, com participações diretas e indiretas em 178 equipes.

Essas redes foram selecionadas de acordo com a quantidade de clubes envolvidos, do campeonato em que seus clubes disputam, do indicativo de expansão da rede, do tipo de participação da rede nos clubes e do perfil dos grupos investidores.

"Esse material é importante por trazer facilidade em encontrar informações sobre esses conglomerados e conhecer o cenário desse novo modelo do futebol contemporâneo. Além disso, é importante para compreendermos como esse fenômeno está distribuído espacialmente. A cartografia das redes multi-clubes demonstra certa tendência de concentração em países da Europa, com atores norte-americanos. O material se faz necessário para projetar perspectivas futuras, haja visto que o conhecimento do fenômeno atual nos permite planejar pensando no território brasileiro", afirma Jonathan Ferreira.

Os dados do material ainda serão discutidos e apresentados com maior profundidade em relatório que será lançado ainda este ano. O documento será publicado pelo Observatório Social do Futebol em outubro.