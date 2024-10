Decisão da Justiça sobre transferência assusta Fifa: novo 'Caso Bosman?'

Claro que a decisão do TJUE tem força entre as partes litigantes e que o Tribunal detém jurisdição apenas sobre os países integrantes da União Europeia. Mas ela pode abrir precedente no Tribunal e ir além, requerer ao Conselho Europeu e demais órgãos da UE que o julgado se imponha a casos análogos.

O "caso Lassana Diarra"

Em 2014, Lassana Diarra, ex-volante do Real Madrid, Chelsea e PSG, teve seu contrato rescindido pelo Lokomotiv Moscou, da Rússia, quando ainda tinha mais um ano de vínculo. O jogador não reconheceu a rescisão, mas, mesmo assim, foi condenado a pagar uma indenização.

O Lokomotiv afirmou que Diarra não cumpriu seu contrato e exigia 20 milhões de euros (R$ 124 milhões) perante a Câmara de Resolução de Disputas (DRC) da FIFA e a Corte Arbitral do Esporte (CAS).

A Câmara de Resolução de Disputas da FIFA condenou Diarra a pagar 10,5 milhões de euros ao Lokomotiv. Após a decisão, o ex-jogador recorreu ao TJUE.

Por conta dessa briga jurídica com o clube russo, Diarra ficou um ano longe dos gramados. O ex-jogador alegou que a situação prejudicou sua carreira, uma vez que possíveis equipes interessadas se afastaram de um acerto com o francês por causa da indenização devida ao Lokomotiv Moscou, conforme previsão no RSTP.