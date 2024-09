Começa julgamento do City por acusação de violar FPF. O que pode acontecer?

O que pode acontecer com o City caso seja declarado culpado?

"O City será julgado em razão de supostas infrações às regras de fair play financeiro instituídas pela Premier League, principalmente pela não cooperação e não fornecimento de informação e documentos sobre pagamentos feitos aos atletas e treinadores, o que poderia esconder o pagamento secretos feitos por terceiros que burlariam as regras do fair play. Em caso de condenação, as sanções previstas podem ir de advertência, multa e dedução de pontos, além de, ainda que pouco provável, o rebaixamento do clube", explica o advogado João Paulo Di Carlo, especialista em direito desportivo.

"No entanto, não podemos olvidar que recentemente o City começou uma batalha judicial contra as regras de Fair Play Financeiro, o que, segundo o proprietário do clube, violaria as leis concorrenciais do Reino Unido, inclusive pleiteando uma indenização em juízo. Certamente, ainda teremos muitos acontecimentos interessantes nesse caso nos próximos meses", acrescenta.

A advogada desportiva Ana Mizutori ressalta que nos últimos anos, as regras financeiras passaram a sofrer um monitoramento maior.

"O Fair Play Financeiro foi implementado com o objetivo de criar um ambiente competitivo mais justo e sustentável no futebol, surgindo com uma resposta à crescendo preocupação com os clubes em relação aos gastos e ganhos serem desproporcionais, acúmulo de dívidas e o abalo nos compromissos e estabilidade a longo prazo da agremiação. As regras de FPF da Premier League estabelecem limites objetivos, dentro de um período de 3 temporadas, sendo um mecanismo essencial para garantir que os clubes operem dentro de suas possibilidades financeiras, e visando impedir o gasto irresponsável por parte dos clubes. As entidades responsáveis têm intensificado os mecanismos de monitoramento e auditoria para assegurar o cumprimento das regras. Como medida para dissuadir os clubes de violarem as regras de integridade esportiva e FOF, se um clube ultrapassa os limites estabelecidos e não justifica suas financias ou deixa de demonstrar recursos para cobrir eventuais déficits, pode incorrer em sanções que variam de multa, dedução de pontos, restrição de transferência de atletas e até exclusão da competição", avalia.

"Além da Premier League, pode-se observar uma maior preocupação das entidades de administração esportiva no tocante a esse tema, passando a adotar uma postura mais vigilante em relação a possíveis manobras contábeis e outros artifícios, a fim de proteger a saúde financeira, a transparência, e a integridade esportiva", completa a especialista.