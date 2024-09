Estudo analisa atuação das redes de desinformação nos Jogos de Paris 2024

As narrativas políticas falsas sobre os Jogos Olímpicos de Paris 2024

O estudo apontou quais foram as principais narrativas políticas falsas relacionadas ao evento realizado na capital francesa.

Após a delegação brasileira apresentar os uniformes oficiais dos atletas, incluindo os trajes da cerimônia de abertura, posts difundiram a fake news de que o Ministério dos Esportes, e não o COB (Comitê Olímpico do Brasil), era o responsável pelo fornecimento dos kits. Usuários também criticaram a "falta de amarelo" nas roupas e disseram que isso seria uma "demonstração de ódio" pelo País e falta de respeito com o povo brasileiro. Outra versão falsa que circulou foi de que Janja teria ajudado a escolher as peças.

A primeira-dama também foi alvo de ataques por comparecer à abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 como representante oficial do Brasil. Perfis compartilharam post do jornal Estadão que questionava se "Lula deveria enviar Alckmin em vez de Janja para abertura das Olimpíadas". Usuários trataram a presença de Janja como algo incomum e omitiram que a atual primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, também representou seu país. Perfis influenciadores também mobilizaram a versão de "gastança", dizendo que a primeira-dama "é medalha de ouro em gastos do dinheiro público".

Após a cerimônia de abertura, posts alegaram que a organização dos Jogos estaria perseguindo cristãos e que teria feito uma "sátira da Santa Ceia com pessoas LGBT" em uma das apresentações. Usuários falaram em "blasfêmia e heresia patrocinada pelos globalistas", o que foi atribuído à esquerda francesa. O diretor artístico da cerimônia, Thomas Jolly, rebateu as críticas e disse que não foi uma paródia da Santa Ceia, mas uma representação do deus Dionísio.

Também circulou vídeo em que o apresentador Marcos Mion culpou o governo pelo mau desempenho do Brasil nas Olimpíadas e falou em falta de investimentos no Esporte. Usuários alegaram que as críticas foram direcionadas a Lula e perfis de esquerda foram acusados de atacar o apresentador. Mion mais tarde se desculpou, alegando que a fala foi "tirada do contexto". Em paralelo, posts falaram em "desrespeito contra as mulheres" ao repercutir fake news de que a boxeadora argelina Imane Khelif seria transexual, e alegaram que a esquerda apoia que "homens batam em mulheres".