COB lança manual com padrões de segurança para proteger crianças no esporte

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) realizou, nesta terça-feira (3), o I Fórum Nacional do Esporte Seguro, no Rio Janeiro. O evento, que contou com palestrantes internacionais, promoveu a conscientização sobre questões de segurança no esporte; identificou e discutiu os desafios comuns que as organizações esportivas enfrentam em relação à segurança no Esporte, e compartilhou as boas práticas relacionadas à segurança.

O ponto alto do fórum foi o lançamento do Manual de Salvaguarda Internacional para Crianças no Esporte, documento que contêm oito salvaguardas, isso é, oito padrões mínimos de segurança para o ambiente esportivo seguro para crianças, independentemente do lugar onde participam e do nível em que se encontram. O conteúdo foi totalmente traduzido para o português pelo Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), braço de educação do COB.

O documento também busca prover uma referência visando auxiliar os provedores e financiadores da prática esportiva a tomarem decisões esclarecidas; promover boas práticas e reprovar as que que causem danos às crianças; e oferecer clareza ao tema de salvaguardas para crianças e para todos que estão envolvidos no esporte.