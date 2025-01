Agora, só resta torcer para João Fonseca ser um cara legal

Vivemos um mundo de cada vez menos curadoria. Foi-se o respeito, foram-se algumas convenções que acreditávamos serem consolidadas, estamos em uma era de ultraconexão, em que quase tudo é individual, raso e efêmero, em que estradas são derrubadas e a ordem do dia é conseguir tudo aqui e agora, sem percorrer caminhos e muito menos respeitar conhecimento ou hierarquias.

O ideal seria que João Fonseca pudesse só se preocupar em jogar tênis. Mas não é assim que a banda toca. Ele não estará isolado do mundo, das ideias, dos conflitos, do glamour, do escrutínio diário que não será mais feito por um punhado, mas, sim, por todas as pessoas. Seus passos serão avaliados, cada palavra, cada gesto e, o pior, ele será "interpretado", justa ou injustamente, de acordo com o prisma que interessar naquele momento. Novak Djokovic está aí para nos mostrar como um ídolo é facilmente capaz de cruzar a linha e jogar até vidas - não só a imagem dele - no lixo.

Eu sei que muitos dirão "já quer politizar tudo", "já quer que o menino se posicione". Como eu disse acima, o ideal é que ele apenas pudesse jogar tênis. Mas a realidade, quem faz, não somos eu ou ele.

Cinco minutos depois da vitória sobre Rublev, recebi a mensagem de um amigo. "O mais importante no momento é não deixar o Neymar se aproximar dele em nenhuma hipótese".

Exagero? Sei não. Aposto que já tem gente do entorno querendo convidar o menino para alguma festa. Assim é o mundo das celebridades. Mais uns cinco minutos e já apareceu postagem de Neymar "assistindo e torcendo".

O tênis é um esporte um pouco diferente nesse sentido, o circuito é intenso não dá muito tempo e margem para ficar pensando em bobagem. Aliás, sequer dá muito tempo de tenista ficar vendo futebol, como futebolista assiste a qualquer coisa, ainda mais os que não jogam. Tênis é um esporte individual, se você sair do rumo pode passar seis meses sem ganhar uma partida sequer. João Fonseca não precisa de um Instagram de 200 milhões de seguidores para ganhar dinheiro, o que ele precisa é jogar e ganhar, como fez a vida toda e fez hoje para todo mundo ver. Espero que o entorno dele e quem administra a carreira saibam disso. E sim, que ele seja um exemplo mais positivo do que Neymar.