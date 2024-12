'Senna' reforça vitimismo e perde chance de mostrar o melhor Ayrton

Eu ouso dizer que Ayrton Senna é o maior esportista que o Brasil já teve - para a maioria dos brasileiros. O que é, por si só, um erro de avaliação incrível. Não há como colocar ninguém nem perto de Pelé, no meu humilde ponto de vista. Pelé e o futebol são nosso documento de identidade. É o esporte mais global e seguido, tivemos o atleta que fez com o mundo soubesse onde ficava o Brasil no mapa, é o tema que permeia o primeiro diálogo de qualquer brasileiro com qualquer pessoa de outro lugar do mundo. E ainda assim somente meia dúzia de gatos pingados foram ao enterro do Rei do Futebol. Isso fala sobre nós, não sobre Pelé.

E por que Senna seja, provavelmente, maior do que Pelé por aqui? Porque Senna compunha um combo de características que marcam o nosso povo como sociedade. E, perdão pela sinceridade, várias delas não são muito do meu gosto. Justamente estas características, capitaneadas pelo vitimismo, são reforçadas e enfatizadas da série "Senna", da Netflix. Enquanto outras, as que eu acho as melhores, ficaram em segundo plano. Ou terceiro.

A produção é espetacular tecnicamente. As cenas de corrida são incríveis, os atores e atrizes são de grande qualidade, fantasticamente similares aos protagonistas da vida real. A divulgação está sendo muito bem feita e creio que a série fará parte de um grupo importante de documentos que retratarão, todos juntos, quem foi Ayrton Senna. É daquelas que "tem que ver".