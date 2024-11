Botafogo está merecendo perder o título, mas ainda tem a chance da redenção

O Botafogo fez por merecer. Assim como no ano passado, ainda que de um jeito diferente, derreteu na reta final do Brasileirão e não aguentou a pressão quando o Palmeiras fungou no cangote.

O Palmeiras, de novo, fez a parte dele. Ganhou do Atlético-GO. Sem brilho, com o suficiente: 1 a 0. E o Botafogo, de novo, não fez a parte dele. Empatou por 1 a 1 com o Vitória em casa. Parecia que ia perder, mas Tiquinho Soares conseguiu um gol de empate aos 42min do segundo tempo.

Eles chegam para o confronto direto, de terça-feira, empatados em pontos, mas com o Palmeiras na frente pelo número de vitórias. E a tabela palmeirense na reta final é consideravelmente mais tranquila que a do Botafogo.