Corinthians foi de virtual rebaixado a favorito para vaga na Libertadores

Quantos times se classificarão via Campeonato Brasileiro para a Libertadores da América. Neste momento, estamos falando de um G7. Se o Botafogo for campeão da Libertadores, vai virar G8. Em uma hipótese menos provável - Cruzeiro ser campeão da Sul-Americana e acabar entre os oito primeiros no Brasileiro -, pode até ser G9.

Com a vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro, em um jogo cujo ritmo foi assado pelo Sol de Itaquera, o time de Ramón Díaz subiu para 44 pontos. Duas ou três semanas atrás, o Corinthians lutava para não cair e Díaz tinha os dias contados. Assim, não mais do que de repente, o Corinthians já chutou para longe a chance de ser rebaixado e virou favorito para ir à Libertadores.

O sétimo colocado é o próprio Cruzeiro, com 47 pontos, um time sem nenhuma perspectiva de encontrar futebol e resultados na reta final do Brasileiro. O Bahia tem 46 pontos, são cinco partidas sem vitórias. O Corinthians já está em nono, com 44. Ou seja, já estaria na Pré-Libertadores em caso de títulos de Botafogo e Cruzeiro. O Vasco vem atrás com 43, outro que não está jogando bem. E o momento horroroso do Atlético-MG, com 42 pontos e cabeça na final da atual Libertadores, dispensa comentários.