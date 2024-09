Nova Champions League já mostra que há pouca margem de negociação

Começou a nova Champions League nesta semana, com 18 jogos disputados. Foram 15 vitórias, sendo um terço delas dos visitantes, e três empates. Gols marcados? 57, para uma média de mais de 3 por jogo. E o novo formato, com oito rodadas em uma espécie de mini pontos corridos, a tal "fase de liga", já mostra que não haverá margem de negociação. Pelo menos para quem quiser não só sobreviver no torneio, mas evitar um esgarçamento do calendário.

Times grandões que tropeçavam no início da fase de grupos já tinham, em regra, jogos mais tranquilos em sequência para se recuperar. E, se passassem em segundo lugar, estava tudo certo. Talvez viesse um duelo duro de oitavas de final, talvez nem isso. A fase de grupos tinha se transformado em rito de passagem para os favoritaços.

Com o novo regulamento, muita gente achava que a coisa seria moleza. Mas não tem a menor pinta de que será. E os tropeços iniciais vão precisar de resposta rápida. Porque não basta ficar entre os 24 melhores para ir ao mata-mata. Os 8 primeiros pulam diretamente para as oitavas de final, então tiram da frente dois jogos no calendário, que é insano lá na Europa também.