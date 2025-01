Liga Ouro é ótima notícia para o basquete nacional

Vitória entre os 4 do Brasil

O Vitória também esteve presente na elite do basquete por três temporadas (2015/16 a 2017/18). Com um time bem montado e um ginásio sempre com um público muito fiel, se classificou às semifinais do NBB em 2016/17, terminando então entre os quatro melhores do país.

Voltando à elite do basquete

A Liga Sorocabana já disputou sete edições do NBB (2011/12 à 2017/18) e, além de dar oportunidade para jovens, sempre teve um bom olhar para o mercado estrangeiro. Agregou americanos que cravaram o nome na história no basquete nacional, como Desmond Holloway, eleito MVP do NBB em 2016/17 quando então vestiu a camisa do Paulistano, vice-campeão daquela edição.

Jumpshot eternizado no Logo da Liga Ouro