Se no futebol a seleção não encanta, no basquete a história é outra

O jovem ala/pivô começou o jogo como titular contra o Panamá e conseguiu seus dois primeiros pontos, além de agarrar 3 rebotes.

Mathias atua no Real Betis, da Espanha, e é filho do ex -jogador Shilton Alessanco dos Santos, bicampeão do NBB e 3º maior reboteiro da história da Liga brasileira.

Com o basquete no sangue desde o berço, apesar do biotipo de jogador grande com 2,04m, que poderia jogar somente próximo ao aro, Mathias desenvolveu outras habilidades, o que se tornou seu grande diferencial. Têm muita mobilidade, além de facilidade para jogar em mais de uma posição, podendo definir de frente ou de costas para a cesta. Vem encantando os olheiros do mundo todo e já é cotado como um dos principais jogadores para o draft da NBA.

Mathias Alessanco e o pai, Shilton Imagem: Gabriela Ramos

Comandante sem medo de arriscar

O treinador Petrovic tem a enorme virtude de revelar prospectos. Em sua primeira passagem na seleção brasileira no ciclo 2019, 2020, foi quem bancou a convocação do jovem Gui Santos (então com 19 anos e reserva do Minas Tênis Clube) gerando controvérsias na mídia especializada. Gui mostrou que a aposta do croata fazia sentido, aproveitou sua chance e atualmente é companheiro de Stephen Curry no Golden State Warriors.