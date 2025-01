Esquecido pelo Corinthians em lista, banco diz ser credor e quer ver RCE

O Banco Bradesco enviou uma petição à Justiça de São Paulo com um pedido de habilitação no Regime de Centralização de Execuções (RCE) do Corinthians.

O documento foi enviado ao tribunal nesta quinta-feira (2). Nele, o banco diz que tem interesse no processo por ser um credor do clube, razão pela qual teria que ter acesso ao conteúdo da ação, além de acompanhar suas decisões e peticionar quando necessário.

Curiosamente, o banco não aparece na relação de credores enviada pelo Corinthians à Justiça. Na lista, o clube apresenta dezenas de dívidas com dezenas de empresas e pessoas, que somadas visam centralizar o pagamento de R$ 379,9 milhões.