Como Cruzeiro fez Diniz recusar o Santos e pensar em aceitar o Vasco

Fernando Diniz topou abrir negociações com o Vasco e pode ser o sucessor de Fábio Carille. O que pesou na decisão do técnico para topar ouvir a proposta foi a boa relação que tem com Pedrinho, presidente da equipe carioca.

Ter uma conexão com a chefia foi a lição que Diniz ter aprendido após a péssima experiência que ele teve no Cruzeiro, na relação com Pedrinho e Alexandre Mattos. O comandante deixou Belo Horizonte prometendo não aceitar nenhuma outra oferta sem colocar isso na balança, mesmo que o poder de investimento e a estrutura do clube fossem atrativos.

Foi por isso, inclusive, que ele preferiu não conversar com o Santos. O time da Vila Belmiro entrou em contato com o técnico após a saída de Pedro Caixinha, mas, hoje, não há proximidade entre ele e Marcelo Teixeira, presidente do time da Baixada.