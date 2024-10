Fifa fecha com primeiro parceiro para Super Mundial e dá recado a rebeldes

Entidades, times e jogadores têm se manifestado contrários à realização da competição que vai reunir 32 participantes de todo o mundo por conta da piora do calendário. A aposta da organização é que o valor pago para cada um é o trunfo para convencer e acalmar os rebeldes, como é o caso do Real Madrid.

Por isso, a ideia era arrecadar R$ 23 bilhões por direitos de televisão em uma venda global, como confirmou o colunista do UOL Rodrigo Mattos. A pedida assustou os interessados, que não entendem que a competição já tem esse valor, que chega a ser superior ao que a Fifa arrecadou com a Copa do Mundo no Qatar, em 2022.

Sem conseguir vender os direitos de televisão e, até então, sem nenhum parceiro, era mais difícil acreditar que a competição sairia do papel. A expectativa agora é que a entidade consiga atrair outros interessados para, finalmente, conseguir colocar no regulamento quanto cada time vai receber. A estratégia para confirmar o Inter Miami, de Lionel Messi, entre os participantes, também faz parte do plano de ter mais anunciantes, ainda mais com a competição sendo realizada nos Estados Unidos.

Dos 32 participantes, 31 já estão confirmados. Entre os sul-americanos estão o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense, o Boca Juniors e o River Plate. O último será definido de quem vencer a final da Libertadores, que terá o Atlético-MG e, provavelmente, o Botafogo.