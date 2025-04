Como CBF poderia evitar mais um juiz com a cabeça a prêmio no Brasileirão

Já conhecido como moedor de técnicos pela falta de planejamento e pela necessidade de respostas instantâneas, o Brasileirão também pode ser chamado de moedor de árbitros. A rodada de número seis ainda está começando e já temos mais um árbitro com a cabeça na marca de pênalti: Matheus Candançan.

Ele não viu se a bola entrou ou não naquele que seria o gol da vitória do Fortaleza por 1 a 0 em cima do Sport na Ilha do Retiro. Todas as câmeras indicam que, sim, o gol deveria ter sido validado. Mas o árbitro paulista ficou em dúvida. Dá para duvidar que mais uma cabeça será colocada a prêmio como satisfação? Como se isso fosse resolver o problema?

A questão é que essa dúvida nem deveria existir. Em um campeonato organizado por uma instituição que se orgulha tanto de expor seu balanço bilionário, ter a tecnologia do chip na bola era uma obrigação! Isso para não falar no impedimento semiautomático, que até a Federação Paulista já conseguiu implantar nas suas finais e o Brasileirão...