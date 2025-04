Estafe promete bater o pé pra Dudu sair do Cruzeiro só com multa integral

Hoje, o GE.com publicou que o atleta teria dito a seguinte frase no vestiário do Cruzeiro. "Estou no clube para cumprir meu contrato, só quero saber do que tenho a receber". O jogador também não comenta essa frase.

Dudu rescindiu sem custos com o Palmeiras e ficou livre para assinar com o Cruzeiro após um namoro frustrado no meio do ano passado. Na ocasião, houve atrito entre o staff do jogador e Alexandre Mattos, CEO cruzeirense.

Desde o início da polêmica, o jogador e seus representantes têm usado a frase: "se quiser rescindir é só pagar".