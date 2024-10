Super Mundial: Quem são os classificados diretos e os 'intrusos' no torneio

No entanto, uma regra do Super Mundial permite que haja "intrusos" nas listas continentais. É permitido apenas dois representantes por país no torneio, exceto em caso de títulos, o que faz com que times menos bem ranqueados passem na frente de outros. É por isso que Liverpool e Barcelona ficaram fora, já que não conquistaram a Champions e seus países já têm dois classificados, enquanto o Salzburg, da Áustria, conquistou a vaga mesmo sendo apenas o 18º no ranking da Uefa.

Além disso, o país sede escolheu um participante, o Inter Miami de Lionel Messi, como um "convidado" um tanto quanto polêmico. Isso porque o critério utilizado diferiu dos demais classificados, já que a equipe não venceu a Liga dos Campeões da Concacaf nem a MLS. A vaga para o Inter Miami veio posteriormente, com o pretexto do título simbólico da MLS Supporters Shield — por ter a melhor campanha da temporada regular do torneio.

Deyverson gesticula durante Atlético-MG x River Plate, duelo da Libertadores Imagem: Fernando Moreno/AGIF

Resta apenas uma vaga: 31 dos 32 clubes no torneio já estão definidos, e o último virá da Libertadores. A vitória do Atlético-MG sobre o River Plate na semi da Libertadores impediu que mais um "intruso" conquistasse a vaga, que seria o Olimpia, já que o time argentino já tem sua participação no Super Mundial garantida via ranking. O participante derradeiro será o Galo ou o vencedor da outra semi, entre Botafogo e Peñarol.

