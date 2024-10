Fifa pede R$ 23 bi por direitos de TV do Super Mundial e assusta mercado

Para se ter ideia, o valor é superior aos US$ 2,9 bilhões arrecadados pela Fifa com direitos de TV com a Copa do Qatar no ano de 2022.

A entidade tem feito sua oferta de direitos de forma global, ao contrário do Mundial. Ou seja, pretende vender para grandes players internacionalmente em vez de negociar por país.

O valor pedido pela Fifa foi visto como irreal por algumas fontes de mercado. Por isso, hoje, parece improvável que a entidade consiga esse montante de dinheiro.

Até agora, a entidade tinha recebido uma oferta de US$ 1 bilhão da Apple TV pelos direitos da competição. Em princípio, esse valor foi recusado pela Fifa.

A venda dos direitos de TV e de patrocínio do Super Mundial tem sido um desafio para a Fifa. A intenção da entidade é criar uma espécie de Champions League própria. Por isso, há tantos times europeus (12) entre os participantes da competição. Do Brasil, estão certos Palmeiras, Flamengo e Fluminense, campeões da Libertadores no ciclo.

Mas, além do pedido alto pela TV, a Fifa também tem questões comerciais para o Super Mundial. Há discussões com patrocinadores da Copa Intercontinental que alegam ter direitos sobre a nova competição por serem parceiros do Mundial de Clubes.