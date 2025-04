Gesto de Ríos para torcida é burrice, mas podia gerar reflexão no Palmeiras

O que fez Richard Ríos é errado. Para ser ainda mais claro, é uma burrice. Jogador não pode mandar a sua própria torcida calar a boca. É preciso um respeito com a arquibancada. Mas esse é o jeito mais fácil de analisar a polêmica com o jogador colombiano do Palmeiras na vitória por 1 a 0 contra o Cerro Porteño. Vamos olhar com mais contexto?

Nos últimos anos, cinco jogadores entraram em conflito com a sua própria torcida no Allianz Parque: Luiz Adriano, Breno Lopes, Zé Rafael, Gabriel Menino e agora Rios. É normal? E digo mais: a lista só não é maior porque muitos se controlaram. Rony lidera a fila, com Abel flertando mais de uma vez para também engrossar o coro.

Isso já aconteceu em algum outro time no país? Aconteceu recentemente em algum outro lugar do mundo? Pior ainda: é normal acontecer na fase mais vitoriosa da história do clube? São dez anos de conquistas.