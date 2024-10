Diretores negam crise e falam em relação harmoniosa com Ednaldo na CBF

A coluna entrou em contato ontem com a assessoria, mas não obteve resposta e publicou a reportagem hoje, às 5h30, concedendo pleno direito de resposta, também ao contrário do que afirma a manifestação assinada pelos diretores.

Nesta quinta-feira (3), o STF vai definir se a liminar que mantém Ednaldo Rodrigues no comando da CBF ainda é válida. Esse julgamento já foi adiado mais de uma vez e alimenta expectativas entre os rivais do atual presidente.

Confira a nota oficial:

Em resposta à reportagem veiculada pelo UOL no dia de hoje, 02 de outubro de 2024, assinada pelo jornalista Danilo Lavieri, é imperativo esclarecer alguns pontos que foram abordados de forma irresponsável e que contrariam os princípios básicos do jornalismo, especialmente o compromisso com a veracidade.

A matéria em questão cita nominalmente as Diretorias Financeira, Jurídica e de Competições, a Comissão de Arbitragem da CBF e o assessor da Presidência e aborda assuntos inerentes ao Departamento de Seleções sem, contudo, sequer ter procurado os responsáveis por essas áreas, buscando os devidos esclarecimentos e informações. Essa omissão fere o pilar fundamental da atividade jornalística, que é ouvir todos os lados, franqueando-lhes o direito de se manifestarem, antes de publicar qualquer afirmação.

Contrariamente ao que foi ventilado na reportagem, os Diretores citados, e que ora assinam a nota, afirmam que as suas relações profissionais e pessoais com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, são, na verdade, harmoniosas e de absoluta confiança. Há uma afinidade no trabalho conjunto, com todos os Diretores e departamentos comprometidos em buscar o aprimoramento do futebol brasileiro.