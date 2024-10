Em meio à crise com Corinthians e Fla, Ednaldo vive guerra na CBF

Não é raro quem esteja torcendo por uma derrota de Ednaldo no Superior Tribunal Federal, quando ele pode perder o mandato em audiência na quinta-feira (3).

O presidente da CBF tem problemas de relacionamento com o departamento de arbitragem, com o departamento de competições, com o financeiro, administrativo e jurídico. Os relatos quase sempre vão na linha de "ele quer resolver absolutamente tudo de maneira centralizadora, seja um pagamento de R$ 0,50 ou uma mudança de rota estratégica".

É por isso que a CBF demorou para se posicionar em relação ao calendário e, quando tomou uma decisão, causou uma série de incômodos em Corinthians e Vasco, que se sentiram prejudicados pela mudança do calendário, mas também por outras equipes que também tiveram seus jogos alterados, como no caso do São Paulo.

Muitos departamentos afirmam que não são consultados sobre as decisões que Ednaldo tomará e, muitas vezes, ficam sabendo quando o comunicado já está pronto ou até mesmo por notícias da imprensa.

No dia a dia da seleção brasileira, também há crise. A organização da viagem e de treinos para a próxima Data Fifa foi criticada pela demora para a confirmação, pela logística para a viagem até o Chile e, depois, para a volta para Brasília para enfrentar o Peru.

Ontem à noite, a CBF ainda divulgou que precisou deixar o CT do Corinthians como inicialmente planejava. Tudo isso depois da briga nos bastidores com o time de Parque São Jorge e o que coloca em xeque o planejamento que dizia que o local de treino seria para facilitar a logística pela proximidade do aeroporto de Guarulhos.