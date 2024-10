Regularização das apostas trará mais empresas gringas para o futebol

A regularização das casas de apostas no Brasil terá um forte impacto no mercado. Não só com a saída de empresas que não se interessaram em continuar no país, mas também por conta do aumento da presença de estrangeiros no negócio, como mostram estudos e opinião de especialistas ouvidos pela coluna.

Pouco mais de 30% das das 113 empresas que protocolaram o pedido no Sistema Geral de Apostas, da Secretaria de Prêmio e Apostas, do Ministério da Fazenda, são de fora do país, representando um total de 40 companhias. O prazo final para o pedido de licenças terminou na última terça-feira (20).

O levantamento feito pelo Veirano Advogados mostra que a maioria delas vem da Inglaterra, com seis pedidos, seguido por plataformas dos Estados Unidos, Espanha, Austrália, Chipre, Gibraltar, Armênia, México e Filipinas. Do total, 11 empresas não tiveram sua origem identificada por motivos diferentes.