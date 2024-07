Derrota contra o Flu liga alerta para energia do Palmeiras em maratona

Foi impressionante como o Palmeiras jogou sem a intensidade que é característica deste time contra o Fluminense. A derrota por 1 a 0 é ruim para a sequência do Brasileirão, foi uma das piores partidas do Alviverde na competição, mas liga um alerta importante para a sequência que começa na semana que vem, com mata-mata de Copa do Brasil e Libertadores intercalados com o Nacional.

A falta de "frescor" como gosta de falar Abel Ferreira indica que o time precisará ser poupado contra o Vitória no sábado. Afinal, na quarta-feira, o time já estreia nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo, no Rio de Janeiro.

Conhecendo o treinador, é bem provável afirmar que o time será reserva no Brasileirão, ainda mais que a força máxima foi usada de forma seguida, no sábado, contra o Cruzeiro, e agora contra o Fluminense na noite de ontem.