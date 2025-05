Esse é o empate para aplaudir! Base classifica São Paulo na Libertadores

Existem empates que doem, frustram e ligam o sinal de alerta. Mas o 1 a 1 do São Paulo diante do Libertad, nesta noite de Libertadores, está longe disso. Com um jogador a menos desde o primeiro tempo, o Tricolor mostrou fibra, organização e espírito de competição para buscar um ponto e garantir a classificação com gol de um jovem de Cotia. É para aplaudir!

A expulsão de Alisson ainda no início da partida mudou completamente o cenário. O que poderia ser um jogo de imposição técnica virou uma batalha de resistência. Mesmo assim, o time de Zubeldía conseguiu competir, se reorganizar defensivamente e ainda teve chances reais de sair com a vitória. Ferreirinha perdeu um gol claro, Alan Franco também desperdiçou uma oportunidade cristalina — e isso tudo com um jogador a menos.

É verdade que o técnico argentino é um colecionador de empates nesta temporada. É verdade também que a campanha no Brasileirão preocupa — especialmente pelo desempenho ofensivo abaixo da crítica contra times como o Sport. Mas o empate desta noite não deve entrar nesse pacote de questionamentos. Seria injusto.