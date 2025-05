Como biometria facial impediu que chilenos burlassem proibição da Conmebol

A medida foi motivada por um episódio de violência ocorrido no dia 10 de abril, quando Colo-Colo e Fortaleza se enfrentaram no Estádio Monumental, em Santiago. A partida foi interrompida aos 24 minutos do segundo tempo após uma invasão de campo protagonizada por torcedores chilenos em protesto pela morte de dois torcedores no entorno do estádio.

Em resposta, a Conmebol anunciou recentemente que o Fortaleza ganhou aquela partida por 3 a 0 e ainda colocou sanções ao Colo-Colo, determinando que o clube jogasse com portões fechados e sem presença de sua torcida como visitante durante o restante da competição.

Mesmo assim, o Fortaleza detectou tentativas de torcedores do clube chileno de adquirir ingressos destinados à torcida cearense. A situação foi discutida em reunião com o Poder Judiciário, Ministério Público, Polícias Civil e Militar, além da Secretaria do Esporte (Sesporte), culminando na adoção de medidas preventivas. Com o uso do reconhecimento facial, foi possível cruzar dados biométricos e documentos com bases de segurança oficiais, identificando os infratores e cancelando as compras.

"A tecnologia, que valida e cruza dados biométricos e documentos com bases de segurança oficiais, reforça o compromisso com a integridade e segurança dos eventos esportivos, impedindo o acesso de usuários sem permissão", afirmou Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply.

O secretário do Esporte do Ceará, Rogério Nogueira Pinheiro, ressaltou que a adoção do sistema representa um avanço na prevenção de conflitos em grandes eventos. "Os investimentos na Arena Castelão demonstram que fizemos a escolha certa em implementar uma tecnologia de ponta eficiente e que trouxesse resultados práticos. E isso se deve ao trabalho conjunto de todas as autoridades envolvidas neste processo", destacou.