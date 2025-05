Palmeiras faz parecer fácil de novo e se poupa com a bola rolando

O Palmeiras confirmou mais uma vez sua força na Libertadores ao vencer o Bolívar com tranquilidade no Allianz Parque. Com um início fulminante, o Verdão marcou dois gols antes dos 15 minutos de jogo, mostrando superioridade técnica e tática diante de um adversário nitidamente mais fraco. A partida parecia resolvida ainda no primeiro tempo, o que permitiu ao time comandado por Abel Ferreira administrar o ritmo com inteligência.

Esse já era o sinal antes mesmo de a bola rolar. Gomez, Paulinho e Estêvão não ficaram nem no banco.

Após construir a vantagem cedo, o Palmeiras tirou o pé do acelerador e passou a se poupar, algo compreensível diante do calendário extenuante do futebol brasileiro. A equipe soube dosar esforço sem correr riscos, mostrando maturidade e controle. Não foi um jogo eletrizante, mas sim uma vitória segura e estratégica, com foco no que vem pela frente.