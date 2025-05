Finalmente a CBF deu uma dentro: Ancelotti é ótima escolha para a seleção

A CBF tem uma lista de problemas que daria uma série de temporadas e mais temporadas de qualquer plataforma de streaming. Mas, para escolher o novo técnico da seleção, temos que admitir que eles finalmente acertaram.

Carlo Ancelotti foi campeão por onde passou, tem experiência o suficiente para comandar qualquer time deste planeta e tem peso para montar o time do jeito que quiser, independentemente de vontades externas, sejam elas as de Ednaldo Rodrigues, o presidente, ou de Neymar, que é a incógnita do momento.

Tradições serão quebradas, algumas rotinas serão alteradas e é desse choque que o futebol brasileiro precisa neste momento. E não adianta falar do mau momento dele no Real Madrid.