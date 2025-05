Artur dá respiro para Textor no Botafogo e alivia erro grave do juiz

Ao mesmo tempo, Textor parece mais presente nos bastidores do futebol europeu do que no cotidiano do Botafogo. O Lyon vive um drama com o fair play financeiro e risco de rebaixamento. O Molenbeek, na Bélgica, também caminha no fio da navalha. São dilemas sérios, mas nenhum deveria ser mais importante do que o clube brasileiro que encabeça seu portfólio esportivo. A impressão é de que o Botafogo virou apenas mais uma peça nesse tabuleiro global.

A vitória sobre o Estudiantes foi valiosa, tanto no aspecto esportivo quanto e emocional. Evita o colapso imediato e mantém viva a esperança na Libertadores. Mas seria um erro de avaliação, algo recorrente nesta gestão, tratar esse resultado como ponto de virada definitivo. O time ainda é vulnerável. A pressão ainda existe. E o torcedor, mais uma vez, está à espera de um projeto que entregue mais do que palavras.

Se abril era o começo, então é bom que Textor esteja pronto para o que maio ainda pode cobrar.