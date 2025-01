Globo fecha com LFU: como serão as transmissões e o que muda no Brasileirão

A Globo pode transmitir jogos da LFU em TV aberta?

Sim, no acordo fechado com a LFU e com a LiveMode, a Globo levou os jogos da LFU para todas as plataformas. Mas há algumas restrições. Não pode exibir a mesma partida da Record, e deve exibir jogos de times da Liga Forte como mandantes no mesmo horário de jogos da Libra, domingos às 16h e quartas às 21h30. Não haverá concorrência simultânea entre TV Globo e Record no Brasileirão. Cada uma terá seus jogos e horários.

Esse acordo foi fundamental para evitar que a Globo tenha dificuldades para fazer a chamada "divisão de praças", garantindo sempre um jogo para São Paulo e outro para o Rio de Janeiro em todas as rodadas. A LFU possui Vasco, Fluminense e Botafogo, e caso não tivesse assinado com a emissora, poderia haver casos de rodadas sem cariocas na Globo.

A Record também poderá fazer divisão de praças?

Não, a Record terá apenas um jogo em rede nacional para transmitir, o mesmo duelo que estará no YouTube com a CazéTV. A emissora tem a garantia, porém, de que não haverá concorrência com a Globo, que exibirá jogos em outras faixas horárias.

Como serão as escolhas dos jogos em cada plataforma?