Globo, SBT, Record e Band: quais os desafios delas no esporte em 2025?

Após perder a disputa com a Record pelos direitos de transmissão dos times da LFU no Brasileirão em TV aberta, e consequentemente ver o narrador Cleber Machado mudar de emissora para ser o principal nome dessas transmissões, o SBT começou 2025 com uma aposta diferente: Tiago Leifert como locutor principal dos jogos.

O canal também deixou de contar com Luiz Alano como segundo narrador. O portfólio esportivo segue baseado na Champions League e na Copa Sul-Americana. A emissora da família Abravanel não conseguiu comprar novos eventos nos últimos tempos. Para 2025, a boa notícia foi o fechamento de mais de 10 cotas comerciais no futebol, com marcas como Heineken, Renault, TIM, PagBank, Sanofi, Novibet, VBET, SportingBet e Bem Brasil.

Mas o desafio segue o mesmo: mostrar que o SBT ainda pode ter um projeto mais ousado e ambicioso de futebol, e não apenas se contentar com o que traz das oportunidades que surgiram durante o período de pandemia. A Record, que parecia muito mais lenta, hoje tem mais datas de jogos, tem o Paulistão e outros estaduais no começo do ano, e o Brasileirão (que poderia ter sido do SBT) de março a dezembro em 38 datas.

Record:

É o projeto mais aguardado do ano para quem acompanha mídia esportiva. Depois de transmitir o Carioca de 2021 e 2022, e o Paulistão desde 2022, mas simplesmente "sumindo" do radar do fã de futebol de abril em diante até o ano passado, a Record investiu alto na compra dos direitos de transmissão de TV aberta da LFU no Brasileirão, garantindo um pacote de 54 datas em todo o ano na soma de Paulistão com Campeonato Brasileiro.

Esse investimento também trouxe nomes importantes para uma equipe esportiva agora fixa, como o narrador Cleber Machado (ex-Globo e que estava no SBT), os comentaristas Maurício Noriega e Dodô (ambos ex-Globo), o analista de arbitragem Sálvio Spinola (outro ex-global e que já tinha passado pela Record durante o Paulistão 2024), a apresentadora Paloma Tocci (nome forte por anos na Band) e uma equipe de reportagens que conta com mais profissionais com passagens pela Globo, como Bruno Laurence e Alexandre Oliveira.