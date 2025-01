TV Globo e sportv definem escalas e esquema de transmissão na Supercopa

A Globo já definiu os esquemas de cobertura e transmissão da Supercopa Rei, nome dado à Supercopa do Brasil pela CBF, que neste ano será disputada por Botafogo e Flamengo, campeões respectivamente do Brasileirão e da Copa do Brasil de 2024.

O duelo será realizado no Mangueirão, em Belém, no próximo dia 2 de fevereiro, às 16h (horário de Brasília), e vai contar com esquema especial em ambos os canais.

Na TV Globo, Luis Roberto retorna de férias e vai narrar a partida que define o primeiro campeão nacional da temporada. O narrador comanda o "esquenta" diretamente do estádio a partir das 15h10, 50 minutos antes de a bola rolar. A equipe terá ainda os comentaristas Júnior e Roger Flores.