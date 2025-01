Goleada do Barcelona sobre o Real alcança quase 1 milhão e faz ESPN liderar

Além disso, o duelo entre Barça e Real também fez com que a ESPN garantisse a liderança na média geral do domingo na TV paga, com 53% mais audiência que o segundo lugar.

A dupla agora volta a campo nesta semana com transmissões novamente das plataformas da Disney. O Barcelona pega o Betis pelas oitavas de final da Copa do Rei na quarta-feira (15) às 17h (horário de Brasília), jogo exclusivo do streaming Disney+. Já o Real Madrid, pelo mesmo torneio, enfrenta o Celta de Vigo na quinta (16) às 17h30, com ESPN e Disney+.