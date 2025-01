Como ficará a divisão do Cariocão 2025 entre Globo e Band na TV aberta

A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) publicou nesta semana a tabela detalhada da primeira fase do Campeonato Carioca de 2025, a fase chamada oficialmente como "Taça Guanabara", que reúne os 12 participantes do Cariocão e classifica os quatro mais bem colocados para a disputa do título estadual. Essa tabela também ajudou a entender como será a divisão dos jogos entre TV Globo e Band no sinal aberto.

A Band já exibia o Carioca desde a edição de 2023 e entra na terceira temporada consecutiva, mas a Globo conseguiu voltar ao torneio após cinco anos de ausência. Assinou um contrato por todas as plataformas com a Brax e vai exibir partidas também no sportv e no Premiere. O GOAT deixou o torneio após transmitir a edição do ano passado. O BandSports segue com a TV paga, mas, de acordo com a tabela, ficará restrito aos jogos sem participação dos quatro grandes.

No ponto mais importante, o da TV aberta, a divisão mostra a Band com 14 jogos, enquanto a TV Globo terá sete. Isso porque a Band mostrará jogos em todas as 11 rodadas, algumas vezes duas partidas na mesma rodada, enquanto a TV Globo só mostrará uma partida e quando a rodada for de fim de semana, sempre aos sábados na faixa das 16h30 (horário de Brasília). Como a emissora não exibe mais estaduais nas noites de quarta-feira, rodadas de meio de semana ficam sem transmissões do grupo no sinal aberto.