Globo confirma transmissão do Campeonato Carioca em 2025; veja como será

No PPV, o canal Premiere, que recentemente anunciou a compra dos direitos da Copa do Nordeste, vai transmitir todos os jogos no Carioca que envolverem Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco até o fim da competição.

Apenas as partidas do Vasco como mandante ainda dependem de uma oficialização de acordo do clube com a Brax, mas na edição de 2024, por exemplo, o time da Colina ficou fora da venda coletiva e acabou negociando os direitos de TV paga e PPV de seus jogos com a própria Globo.

A Band, que transmitiu o Campeonato Carioca em 2023 e 2024, segue no torneio e vai dividir os direitos com a Globo. A Ferj ainda não divulgou a tabela detalhada do torneio em 2025 com as datas, horários e transmissões.