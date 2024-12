Despedida de Adriano Imperador terá ação especial do 'Doe Gols' no sportv

O jogo que marcará a despedida oficial de Adriano Imperador dos gramados vai contar com uma ação especial do projeto 'Doe Gols,' do sportv. A partida será realizada no próximo domingo (15) no Maracanã, e cada gol marcado será convertido em doações de pares de tênis.

O sportv transmite o duelo, que ganhou o nome de 'A Última Batalha do Imperador' e vai reunir nomes como Ronaldo, Zico, Materazzi, Petkovic, Romário e Gamarra. O jogo está agendado para as 17h (horário de Brasília), mas o canal iniciará a transmissão uma hora antes com o 'Aquecimento sportv'.

O pré-jogo já será comandado pelo narrador Luiz Carlos Jr., junto com os comentaristas Eric Faria e Grafite, o time de cabine para toda a cobertura do amistoso.