Como vão ficar a divisão LFU x Libra e as transmissões no Brasileirão 2025

O Brasileirão acabou hoje após uma emocionante disputa contra o rebaixamento que definiu os times que vão disputar a elite e também a Série B em 2025. Com a queda hoje confirmada do Athletico Paranaense, que se juntou a Criciúma, Atlético-GO e Cuiabá na lista de equipes que vão para a segunda divisão, também ficam determinadas tanto a separação exata entre os blocos comerciais da LFU (Liga Forte União) e da Libra, como os times que as emissoras parceiras deles terão para transmitir no ano que vem.

O primeiro ponto é que a quantidade de times de cada bloco na Série A mudou. Todos os quatro rebaixados pertencem à LFU. Na Série B, porém, a Libra conseguiu o acesso do Santos, enquanto os outros três promovidos (Mirassol, Sport e Ceará) foram da LFU. Com isso, a Liga Forte cai de 12 para 11 clubes na elite, enquanto a Libra pula de oito para nove.

O que vale para as transmissões é a Lei do Mandante, por isso cada bloco pode negociar os jogos de seus times quando eles jogam em casa. Como a LFU tem 11 clubes, serão, portanto, 209 jogos sob seu domínio. A Libra, com nove times, ficará com 171 partidas. A média será de 5,5 jogos por rodada para a LFU, e 4,5 para a Libra.