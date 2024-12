CazéTV fecha acordo e será canal oficial da Kings League no Brasil

A CazéTV acertou um acordo com a Kings League para ser o canal oficial do evento no Brasil. A notícia foi oficializada por meio de um vídeo nas redes sociais da organização do torneio.

A competição de futebol de 7 que foi idealizada e é organizada por Gerard Piqué, ex-zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola, terá agora uma nova liga no país que será exibida pelo canal produzido em parceria pelo streamer Casimiro Miguel com a LiveMode.

A CazéTV ainda não confirma oficialmente a informação, mas além do vídeo de lançamento publicado hoje pela organização com a imagem de Casimiro e a notícia da exibição, a coluna apurou mais detalhes do acordo.