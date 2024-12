Super Mundial é só do DAZN, mas ainda pode ser comprado por TVs; entenda

A parte final da frase mostra que o DAZN ainda pode negociar os direitos de transmissão do Super Mundial com canais como a Globo, o SBT, a Record, a Band, enfim, emissoras lineares de conteúdo distribuído gratuitamente.

Os valores do acordo entre Fifa e DAZN não foram divulgados publicamente, mas certamente envolvem um custo que a plataforma pagará à entidade não só pela transmissão exclusiva em termos globais, como também para a inclusão de conteúdos do FIFA+ na plataforma do DAZN. Por isso, a empresa poderá negociar com emissoras. Segundo a publicação 'The Athletic', o DAZN vai pagar algo próximo a 1 bilhão de dólares, pouco mais de R$ 6 bilhões no câmbio atual.

Além disso, em um país como o Brasil, que tem mais de 200 milhões de habitantes e nem todos com acesso a uma internet de qualidade, é fundamental contar com a TV aberta para aumentar os números de alcance da competição nos relatórios finais de audiência.

Resumindo: o DAZN tem nas mãos neste instante a exclusividade do Super Mundial, mas poderá revender esses direitos a um canal aberto brasileiro. O que não significa necessariamente a venda de toda a competição. Caberá aos vendedores a definição do modelo e formato de sublicenciamento.

A Globo, que compra diretamente da Fifa os direitos da Copa do Mundo, por exemplo, reduziu recentemente seu contrato e vai ter apenas metade da edição de 2026, que será realizada nos EUA, Canadá e México. Dos 104 jogos que o torneio terá em seu novo formato com 48 países, a emissora terá 52 para exibir em suas plataformas sem exclusividade. A LiveMode, agência que representa a Fifa no Brasil, pode vender todos os 104 jogos para outros veículos.

O modelo de sublicenciamento já existe há muitos anos no Brasil. A própria Globo comprava desde a Copa do Mundo de 2002 os direitos da Fifa com exclusividade e tinha a prerrogativa de revendê-los a outros canais, como fez com a Band em 2010 e 2014, com canais pagos como ESPN, BandSports e Fox Sports, mas agora não tem mais esse poder, já que compra sem exclusividade a competição.