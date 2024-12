Botafogo campeão da Libertadores na Globo foi maior audiência da TV em 2024

A final histórica que deu ao Botafogo seu primeiro título de Libertadores após vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 1 em Buenos Aires, no último sábado (30), conseguiu a maior audiência não apenas do futebol, mas de toda a televisão em 2024 no Rio de Janeiro.

A TV Globo obteve média de 36 pontos, de acordo com dados consolidados da Kantar Ibope Media obtidos pela coluna, com 65% de participação sobre o total de televisores ligados entre 17h e 19h02, período com bola rolando. A audiência do canal aumentou em 112% na comparação com as quatro semanas anteriores na faixa.

O índice também foi o maior desde o jogo entre Flamengo e Palmeiras no Brasileirão do ano passado, em 8 de novembro de 2023, quando a TV Globo conseguiu 37 pontos já na reta final do campeonato, que foi vencido pelo time alviverde apesar da derrota por 3 a 0 naquela partida.