Jogo que pode ser a festa do título da Série B terá TV aberta em Santos

O jogo do Santos contra o CRB, válido pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão Série B de 2024, terá transmissão ao vivo da TV Globo para a Baixada Santista neste domingo (17). A partida começa às 16h (horário de Brasília) e vai contar com o time da TV Tribuna, afiliada local da emissora. O narrador Antônio Marcos comanda a jornada, com comentários de Diego Bertozzi.

Com isso, a região de Santos terá uma programação diferente do restante da rede e não verá a faixa de filmes 'Campeões de Bilheteria'. O jogo pode ter a festa do título da Série B para o Peixe, que entra nesta rodada já garantido na Série A do ano que vem, mas ainda cinco pontos na frente de Mirassol e Novorizontino (68 para o Santos e 63 para os dois times do interior), com seis pontos em disputa para cada um.

O título do Santos pode acontecer até antes de a bola rolar no domingo contra o CRB. O Mirassol joga hoje contra o Operário-PR fora de casa, a partir das 16h, e o Novorizontino recebe o Paysandu neste sábado (16) às 17h. Se nenhum deles ganhar, o Peixe já será campeão, pois não poderá mais ser alcançado por nenhum outro clube na tabela. Caso um ou os dois times do interior consigam a vitória e cheguem a 66 pontos, o Santos precisará vencer o CRB para garantir a taça na Vila Viva Sorte.