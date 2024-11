Como a Globo prepara a cobertura e transmissão da final da Copa do Brasil

Os canais da Globo terão uma cobertura especial neste domingo (3) com o jogo de ida da final da Copa do Brasil de 2024. Flamengo e Atlético-MG começam a decidir o título nacional no Maracanã, em duelo marcado para as 16h (horário de Brasília). Na TV aberta, os trabalhos começam dentro do 'Esporte Espetacular', às 10h. O programa será apresentado diretamente do estádio no Rio de Janeiro.

Bárbara Coelho e Marcelo Lages, apresentador do bloco mineiro do 'Esporte Espetacular, estarão no campo de jogo ao lado do comentarista Roger Flores. A equipe vai analisar os dois times e seus principais destaques. As repórteres Anna Flávia Nunes e Raphaela Potter vão fazer entradas diretamente das concentrações com as últimas informações dos clubes e também conversar com torcedores. Lucas Gutierrez comanda a atração no estúdio.

No sportv, o 'Seleção' mais uma vez ganha edição especial também dentro do Maracanã. A atração entra no ar a partir das 12h, quatro horas antes de a bola rolar, com apresentação de André Rizek e comentários de Sérgio Xavier, Paulo César Vasconcellos e Richarlyson.